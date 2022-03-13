12 марта с 18:15 до 02:20 13 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Ходжавендском и Тертерском направлениях.

Об этом сообщает Министерство обороны.

«Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений», — отмечают в ведомстве.