С вечера 11 сентября подразделения ВС Армении близ населенных пунктов Джил Чемберекского района и Ханазах Горисского района обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенных пунктов Новоивановка Гядабейского района и Хюсюлю Лачинского района.

Как сообщили в Минобороны, члены незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, обстреляли позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Аггая Кяльбаджарского района.

Подразделения нашей армии приняли адекватные ответные меры.