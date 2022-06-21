Обстреляны позиции ВС Азербайджана в направлении государственной границы, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В сообщении отмечается, что подразделения Вооруженных сил Армении с ночи 20 июня до утра 21 июня с позиций, расположенных в селе Сайбалы Гаракилсяйского района, селе Ашагы Шорджа Басаркечарского района, с перерывами вели огонь из стрелкового оружия различного калибра по позициям азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Минкенд Лачинского района и Йеллиджа Кяльбаджарского района.

«Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.