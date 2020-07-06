Пожар на фабрике Sobsan привел к загрязнению воздуха

Во время пожара, произошедшего 4 июля на лакокрасочной фабрике Sobsan в Бинагадинском районе Баку, на прилегающей территории наблюдался сильный дым, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.

С целью установления воздействия пожара на окружающую среду сотрудники министерства отправились на место происшествия, провели мониторинг территории и взяли пробы атмосферного воздуха.

Согласно результатам проведенных анализов, содержание угарного газа превысило предельно допустимую концентрацию в 5,6 раза, бензола — в 1,3 раза, толуола — в 1,2 раза, этилбензола — в 23,3 раза, метаксилола — в 2,7 раза, ортоксилола — в 2,4 раза. Сегодня были взяты повторные пробы воздуха с территорий, расположенных близ фабрики, о результатах анализа которых будет дана дополнительная информация.