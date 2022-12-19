Во многих странах выплачивают ежемесячное пособие на ребенка. Размер и сроки выплат разные – во многих странах Европы их выплачивают до 18 лет. К тому же существуют и другие меры поддержки семей с детьми, такие как материнский капитал в России.

В нашей стране уже давно говорят о необходимости внедрения детских пособий. По этому поводу какое-то время назад высказался министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев. По его словам, он неоднократно говорил о детском пособии, и в Азербайджане помощь оказывается 600 тысячам детей из уязвимых групп. Эти дети, как сказал министр, получают адресную социальную помощь, пособие по инвалидности и т. д. «Детям из уязвимых категорий нужно помогать, и наше государство оказывает эту помощь. Социальная помощь должна быть адресной, а не общей», – заявил он. (АПА -Экономикс)

Не все согласны с этим мнением и уверены, что данный вопрос нуждается в рассмотрении и дальнейшем обсуждении. На сегодняшний день в Азербайджане выплачивается единовременное пособие в размере 300 манат при рождении ребенка для работающей матери или работающего отца при отсутствии работы у матери. При рождении двух или более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. На время отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет ежемесячно выплачивается 44 маната. Второе пособие в размере 28 манатов выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 3 лет. Если ребенок ходит в ясли или детский сад, а отпуск по уходу за ребенком не предоставлялся, то пособие на детей до 3 лет не назначается.

Вице-президент Федерации профсоюзов Джамаладдин Исмаилов отмечает, что та сумма, которую сейчас выплачивают родителю в отпуске по уходу за ребенком, мизерная.

«На каком основании ее назначили? Непонятно. Что на эти деньги сейчас купишь? Детские пособия, конечно, нужны, и по моему мнению, необходимо, чтобы они составляли хотя бы столько же, сколько прожиточный минимум. И еще один момент – их должны выплачивать до 18 лет, до совершеннолетия. До этого возраста о ребенке обязаны заботиться родители, а ведь по мере взросления расходов меньше не становится. Нужно кормить, одевать, обувать, а еще расходы на здравоохранение, образование. Не каждая семья все это может потянуть, особенно если детей несколько. Согласен с теми, кто говорит об индивидуальном подходе при выплате детских денег. Их должны в первую очередь получать действительно нуждающиеся семьи. Хотелось бы, чтобы государство уделило больше внимания этой проблеме и выделяло больше денег на детей. Дети – наше будущее», – говорит он.

Исмаилов отметил, что неправильно считать, что, если в стране нет демографического кризиса, значит, такие выплаты не нужны. А ведь это мнение можно часто услышать. По его словам, при таком подходе рождаемость будет падать, да и уже наметилась эта тенденция.

«Сейчас в стране реже вступают в брак, чаще разводятся, в семьях меньше детей, чем раньше. Институт семьи нуждается в поддержке и это серьезный вопрос», – подчеркивает он.

Глава центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что при рождении ребенка нужно давать не 300, а где-то 1000 манатов в качестве единовременного пособия. В Конституции есть понятие «достойная жизнь» и она должна быть у всех граждан. Ежемесячно, как считает Агаев, нужно выплачивать хотя бы сумму в размере потребительской корзины на ребенка до его совершеннолетия. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы граждане были образованными, здоровыми, а для этого у семьи должны быть на это финансы.

«Считаю, что детское пособие должно выплачиваться на основании обращения родителей, независимо от доходов семьи. Перед законом все равны. Если применять индивидуальный подход, это будет бюрократическая процедура, и не все, кому нужны эти деньги, получат их. Надо учитывать, что обстоятельства могут меняться, и никто точно не знает, что может происходить в семье», – отмечает эксперт.

По поводу демографической ситуации, он также заявил, что она в стране ухудшается.