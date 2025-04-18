В этом году в Азербайджане ожидается очередное повышение пособий и пенсий в рамках нового пакета социальных реформ.

Как передает Report, об этом сообщили на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в рамках нового пакета социальных реформ, реализуемого с начала года, минимальная заработная плата была повышена на 16% до 400 манатов. Также были увеличены зарплаты в различных сферах, проиндексированы пенсии, а с 1 февраля минимальная пенсия выросла на 14,3% до 320 манатов.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что наряду с повышением социальных выплат, расширяются программы обеспечения занятости, продолжается активное внедрение инновационных решений в системе государственных социальных услуг.

На пенсионные выплаты за этот период направлено 1,768 млрд манатов, что на 156 млн манатов или 10% больше, чем годом ранее. Пособия выплачены 475 тысячам человек на сумму 275 млн манатов, президентские стипендии получили 402 тысячи человек на 173 млн манатов.

Государственное агентство занятости при Минтруда в I квартале привлекло к программам активной занятости 84,7 тыс. человек. Из них 27,2 тыс. были обеспечены работой, 1195 человек привлечены к программе самозанятости, 1221 безработный направлен на профессиональные курсы, 55,1 тыс. человек охвачены услугами профориентации.

Кроме того, за январь-март инвалидность установлена 11,6 тыс. человек, услугами реабилитации охвачено 27,9 тыс. людей с инвалидностью, 4,5 тыс. человек обеспечены 29,4 тыс. средств реабилитации.