Появятся ли наши войска в самом Нагорном Карабахе?

В настоящее время завершается переговорный процесс между Россией и Турцией по вопросам организации российско-турецкого мониторингового центра. И, как передает московское агентство «Вестник Кавказа», по согласованию с Азербайджаном определено место нахождения центра – он будет располагаться в Агдаме.

Из Агдама группа турецких офицеров будет наблюдать за выполнением условий трехстороннего Заявления России, Азербайджана и Армении с помощью дронов. Наблюдение будет вестись преимущественно за местами проживания армянского населения.

При этом в сообщении отмечается, что у тех позиций, которые пока что занимают в Карабахе ВС Армении, будут стоять исключительно вооруженные силы Азербайджана, отделяемые от них российскими миротворцами.

Последний момент самый интересный – значит ли это, что азербайджанские воинские части появятся и в той части Нагорного Карабаха, которая контролируется российскими миротворцами?

Если всё будет так, тогда действительно ни о каком статусе для Нагорного Карабаха говорить уже не придется. Пожалуй, это та весть, которую с окончания войны ждали очень многие граждане Азербайджана. Потому что при наших войсках во всех частях Нагорного Карабаха максимум, на что смогут рассчитывать местные армяне – это культурная автономия. Но насколько вероятно, что всё именно так и будет, что наших военных пропустят нести службу там?

Свое мнение по этому вопросу выразил # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Что касается мониторингового центра, его место расположения в Агдаме говорит о многом. Дело в том, что Агдамский район, если взглянуть на карту, вклинивается в территорию Нагорного Карабаха и фактически разделяет его на две части.

Оттуда легче, конечно, осуществлять контроль над населенными пунктами, находящимися на территории бывшей НКАО. Сам райцентр Агдам равноудален от таких важных населенных пунктов на территории НКАО, какими являются Ханкенди, Агдере и Ходжавенд. Фактически расстояние до всех них одинаковое. А еще из Агдама достаточно несложно добраться до каждого из этих населенных пунктов – есть соответствующая транспортная инфраструктура.

Агдамский район граничит со всеми территориями Нагорного Карабаха, и это тоже очень важно с точки зрения обеспечения работы мониторинговой миссии. Те территории НК, которые прилегают к Агдамскому району, находятся примерно в одной с ним местности – это средневысотные горы, спускающиеся к Кура-Араксинской низменности, где расположен город Агдам.

Что касается определения о том, что российские миротворцы будут стоять рядом с нашими военными, это соответствует условиям Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9-10 ноября (ТСЗ).

При этом надо сделать акцент на том, что в соответствии с ТСЗ все армянские вооруженные силы должны покинуть территорию Нагорного Карабаха. Поэтому априори здесь не должно быть армянских военных. Должны быть только российские и азербайджанские военные. Зона действия российских миротворцев определена. Зона разграничения сторон тоже определена. Условные разграничительные линии между российскими миротворцами и азербайджанскими ВС определены.

Мониторинговая миссия предполагает осуществления контроля над всей территорией НК, поэтому вполне возможен допуск турецких военных из агдамского центра в районы НК. То есть, в места, контролируемые сегодня российскими миротворцами.

Надо сказать, что еще только предстоит подробная детализация многих пунктов ТСЗ, и я думаю, что к моменту, когда начнется возвращение в НК коренных жителей-азербайджанцев из числа вынужденных переселенцев, военно-политическая ситуация там еще будет меняться. И я вполне допускаю, что части ВС Азербайджана появятся и на той, большей части Нагорного Карабаха – на территории, контролируемой российскими миротворцами.

Надо исходить из того, что это суверенная территория Азербайджана – это признавали публично и Путин, и Макрон. Азербайджанские силы безопасности также имеют право осуществлять свою деятельность на этой территории.

В свою очередь, эксперт в военной сфере, пожелавший остаться неназванным по весомым причинам, заявил # следующее:

— Я думаю, что в ближайшее время наши войска не появятся на постоянной основе за линией соприкосновения.

Хотел бы отдельно остановиться на вопросе статуса. Статус есть всегда, он просто может меняться. Даже умирая, мы приобретаем новый статус — покойника. Так и нагорная часть Карабаха — это могут быть статусы обычных районов, с главами ИВ, может быть, например, создана обычная область без автономии, а может быть и «культурная автономия» с обговоренными в законе пунктами.

Думаю, что пока четкого окончательного решения нет. Мы настаиваем на максимуме, но еще есть нерешенные вопросы — разоружение ВС Армении, оставшихся в Карабахе, под прикрытием миротворцев, создание полицейских сил, особенно в Ходжалы и селах, куда будут возвращаться азербайджанцы. Естественно, это должны быть не просто участковые с пистолетами.

Думаю, оценивать ситуацию можно будет и по скорости открытия Мегринского коридора в Нахчыван.