Microsoft готовит новый раздел в приложении Dev Home App для Windows 11, который даст разработчикам больше возможностей для настройки системы. Компания объявила об этом в своем репозитории Dev Home на GitHub.

Вместе с тем, на GitHub Microsoft разработчики могут поделиться своими пожеланиями и предложениями по «Расширенным настройкам Windows». Этот раздел будет содержать дополнительные параметры и функции, которые сейчас трудно найти или изменить в операционной системе.

«Расширенные настройки Windows» позволят разработчикам легче управлять компьютерами, получать доступ к новым или экспериментальным функциям для улучшения рабочих процессов и быть в курсе опций, которые могут повысить их производительность. Компания уточнила, что этот раздел не заменит существующие параметры и функции в «Для разработчиков», которые можно найти в настройках.

Среди основных целей нового раздела выделяют возможность дать разработчикам больше контроля над настройками системы и расширенными функциями, помочь им отыскать настройки, которые сделают их повседневную работу более эффективной. Также отмечается желание создать единый пользовательский интерфейс для настройки возможностей разработчика в Windows и многое другое.

Сроки реализации нововведения пока не раскрываются.