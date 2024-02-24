Разработчики планируют добавить в WhatsApp поддержку анимированных стикеров. Функция уже была замечена в одной из версий мессенджера, сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение уже доступно некоторым пользователям бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.5.10. Отмечается, что анимированные стикеры могут быть в формате WebP или Lottie. Благодаря последнему типу стикеры можно увеличивать и уменьшать без потери качества, что делает такие стикеры универсальными для разных размеров экрана.

На данный момент в WhatsApp имеются лишь статичные стикеры и эмодзи, а также анимированные эмодзи, которые проигрываются лишь при их отправке отдельно от текста. Из-за отсутствия поддержки анимированных стикеров многие пользователи вместо них отправляют собеседникам GIF-анимации.

Анимированные стикеры и эмодзи уже не первый год существуют в Telegram и пользуются популярностью у пользователей мессенджера, которые нередко используют изображения вместо каких-либо простых фраз и описания ситуации.

Функция все еще находится в разработке. Когда анимированные стикеры на основе Lottie появятся в стабильной версии WhatsApp для Android, iOS и других платформ, не сообщается. (gazeta.ru)