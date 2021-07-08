«Заражение штаммом «Дельта» уже зарегистрировано во многих странах».

Об этом сообщила глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, этот штамм распространяется наиболее быстро: «Точных данных о тяжелом течении заболевания при заражении этим штаммом нет, но это не исключается. Сегодня «Дельта», а завтра могут возникнуть другие штаммы. Важно вести мониторинг этого. Хорошо, что вакцины, которые мы используем в настоящее время, защищают от серьезных заболеваний, госпитализации и смерти. Также от всех штаммов защищает соблюдение правил гигиены».

Она сказала, что при заражении «дельта-штаммом» не выявлено каких-то особых симптомов.

Х.Харманджи назвала неизбежным появление «дельта-штамма» в Азербайджане: «Азербайджан – страна, в которую совершают международные поездки. В Азербайджане есть лаборатории для распознавания «дельта-штамма». Но хотя этот штамм еще не выявлен, нет особых требований, которые нужно соблюдать. Для этого нужно оберегать себя, обязательно вакцинироваться. Все вакцины, включенные в настоящее время в список ВОЗ, защищают от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти».