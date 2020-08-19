Появились фотографии новых моделей iPhone в чехлах

В сети появились фотографии еще не анонсированного нового iPhone в чехлах. Фотографии предоставили производители чехлов, которые уже показали аксессуары для iPhone 12 и iPhone 12 Pro, передает портал 9to5mac.

Ранее известный инсайдер Джон Проссер поделился информацией о новых продуктах Apple, которые появятся этой осенью. Так, по последним данным, презентация iPhone 12 состоится не в сентябре, как принято в компании, а в октябре. Кроме того, часть устройств будет представлена не на отдельном мероприятии, а с помощью пресс-релизов, отправленных прессе.

То, что продажи iPhone в этом году начнутся позднее обычного из-за последствий пандемии коронавируса, подтвердили и в самой Apple. Компания пыталась успеть в срок, но задержки в цепочке поставок все-таки помешают ей выпустить свои первые 5G-смартфоны вовремя.(Газета.Ru)