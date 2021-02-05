Повышение пенсий охватит 1 миллион 140 тысяч граждан

«Новым распоряжением главы государства страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%. Очередное повышение пенсий охватит в общей сложности 1 миллион 140 тысяч человек, или 93% пенсионеров. Остальным пенсионерам пенсия назначена на особых условиях.

В соответствии с ежегодным темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2020 году пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%».

Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов.

По его словам, январскую надбавку пенсионеры получат вместе с пенсией за февраль.