Министр экономики Финляндии Риикка Пурра заявила, что в стране неизбежно сократятся пенсии по старости на фоне правительственных мер экономии. Об этом она сообщила в интервью газете Helsingin Sanomat .

«На мой взгляд, невозможно достичь желаемого результата [в экономии средств], не вмешиваясь в пенсионное обеспечение», — сказала Пурра.

Она пояснила, что правительство планирует представить дополнительные меры по балансировке бюджета на сумму около €3 млрд, из которых почти €2 млрд будут урезаны за счет социальных программ.