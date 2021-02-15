Потребители включили режим экономии – почему упали продажи автомобильного топлива?

Подорожание автомобильного топлива не могло не сказаться на показателях спроса. А потому не удивительно, что январь этого года отличился снижением потребления популярных марок горючего по сравнению с первым месяцем года минувшего.

На обстоятельство снижения спроса указывают данные Государственного комитета по статистике. Ведомство информирует, что отечественные потребители в январе сего года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 172,1 млн манатов ($101,2 млн по текущему курсу). Ведомство информирует, что в общем объеме розничного товарооборота доходы от продажи этого горючего составили 5,4%, или 172,1 млн манатов в денежном выражении.

Если же сравнивать с показателем января минувшего года, доходы от реализации бензина и солярки сократились на 12,1%. В 2020 году потребители топлива в Азербайджане приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 2 млрд 40,8 млн манатов или $1,2 млрд. По мнению экономистов, повышение тарифа на популярное горючее усугубило и без того непростую ситуацию в этом сегменте рынка. Ведь если вспомнить, в минувшем ковидном году коронавирусные ограничения привели к снижению спроса на автомобильное топливо.

На это, по свидетельству экономиста Неймата Алиева, указывает тот факт, что в прошлом году грузооборот автомобильным транспортом уменьшился аж на 50,4% (!), а пассажиропоток — на 32%. Эти цифры однозначно подтверждают, что спрос на бензин и дизельное топливо в Азербайджане значительно уменьшился, сообщил он #. По свидетельству экономиста, такая ситуация с потреблением топлива была предсказуема, поскольку прошедший год отметился снижением деловой активности и жесткими ограничениями на передвижение людей.

Из-за карантина в стране закрыты субъекты экономической деятельности, заметил он. Не работали дома торжеств, кафе, рестораны, магазины и прочие предприятия. Статистические данные указывают на снижение потребления в сегменте популярного автомобильного горючего. Но несмотря на очевидные факты падающего потребления, инициаторы подорожания ссылались на потребление. А ведь, ко всему прочему, сама ситуация на рынке нефти, вернее продолжительное ее удешевление на протяжении последних семи лет, должно было поспособствовать снижению цен на горючее.

Но произошло обратное от ожидаемого. В ночь с 4 на 5 января Тарифный совет при правительстве Азербайджана объявил о повышении цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. При этом розничная цена на литр бензина АИ-92 была установлена в размере 1 маната (0,59 доллара), а дизельного топлива – 0,8 маната (0,47 доллара). Специалисты прогнозировали, что рост цен обернется еще большим снижением потребления. Так оно и случилось. Несмотря на смягчение карантина, объемы реализуемого автомобильного топлива падают, а за ними и доходы. Поскольку даже при возросших тарифах полученные за реализацию в денежном выражении объемы реализованного в январе автомобильного топлива не дотянули до прошлогоднего уровня.

Ведь как ни крути, а решение о повышении цен на топливо, несомненно, ослабило экономическую активность предпринимателей, работающих в транспортном секторе. «В республике 70% дизеля используется на транспорте, 30% – в аграрном секторе, — сообщил на своей странице в Facebook экономист Рашад Гасанов. — Нынешнее подорожание вызовет в аграрном секторе дополнительные затраты в 70 млн манатов, а в транспортном секторе — на 300 млн манатов в год. В конечном итоге, все это ударит по карману покупателей».

Как видно из недавнего отчета Госкомстата, отечественные потребители уже нашли ожидаемый выход из сложившейся ситуации. На решение правительство повысить цены они включили режим экономии, а в результате страдает не только население, но и бизнес. А ведь это – основа основ, если речь заходит о выходе из сложившейся кризисной ситуации.