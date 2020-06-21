Потерявшие работу из-за пандемии поляки будут получать около 313 евро

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о дополнительном пособии, которое будет выплачиваться лицам, потерявшим работу из-за эпидемии COVID-19. О подписании документа сообщил Офис президента Польши, передает «Радио Польша».

Выплата дополнительного пособия была законодательной инициативой президента Анджея Дуды. С 1 июня по 31 августа поляки, которые потеряли работу после 15 марта, будут получать пособие в размере 1400 злотых, это около 313 евро. Закон также предусматривает повышение суммы пособия по безработице до 1200 злотых, а это чуть менее 270 евро, в течение первых 90 дней.