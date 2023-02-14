На войне в Украине погибли 1082 российских мобилизованных. Их имена установили «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» на основе открытых источников. 40% этих резервистов скончались в 2023 году.

К наибольшим потерям среди мобилизованных приводят обстрелы позиций российских военных. Самый известный из них — удар из установки HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке 1 января. На данный момент журналистам удалось установить имена 109 погибших в результате той атаки. Это на 20 человек больше, чем признало Минобороны.

49 мобилизованных умерли на территории России в пунктах сбора или в воинских частях. Чаще всего причиной смерти становились проблемы со здоровьем или запоздалое оказание медицинской помощи. По меньшей мере восемь мобилизованных совершили суицид, еще шестеро погибли из-за несчастных случаев.

Издание отмечает, что российская армия оказалась не в состоянии принять и обучить столь большое количество людей — в итоге некоторых мобилизованных набирали без медосмотра, им не хватало экипировки и инструкторов. Судя по некрологам, подготовка первых отрядов резервистов занимала всего 3-7 дней.

Также возникали проблемы с размещением: например, широкую огласку получил инцидент с мобилизованными из Норильска, которых привезли в Омск и выкинули в поле, оставив ночевать при минусовой температуре без палаток.

Отряды призывников, которые прибыли на фронт позже — в ноябре или декабре — были более сплочены и как правило лучше экипированы. Однако затем возникла другая проблема, когда подразделения, которые тренировали по одним специальностям, например как артиллеристов, вдруг перебрасывали в пехоту. В итоге мобилизованные снова несли потери из-за отсутствия необходимой подготовки.

Помимо этого сами резервисты жаловались на проблемы с координацией, в том числе на плохую или неработающую связь, а также на устаревшие карты. (moscowtimes.ru)