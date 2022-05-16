С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских войск составили 27 700 военнослужащих.

Как передает УНИАН со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, уничтожены 1 228 танков, 2 974 бронированных машин, 577 артиллерийских систем, 195 РСЗО, 89 средств ПВО, 200 самолетов, 165 вертолетов, 13 кораблей/катеров, 427 БПЛА, 97 крылатых ракет.

«Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались Самые большие потери противника (прошедшие сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении.