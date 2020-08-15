Пострадавшие на акциях протеста белорусы рассказали об избиении ОМОНом

Шестеро белорусов, пострадавших на акциях протеста, рассказали об избиении ОМОНом. Об этом сообщило издание TUT.BY. По его данным, некоторые до сих пор находятся в реанимации, некоторых уже выписали, однако им предстоят месяцы лечения и реабилитации.

20-летний Алексей Курачев рассказал, что его избили в ночь на 13 августа, когда он мирно шел с людьми и выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь». Он попытался спрятаться во дворе, но его задержали, завязали руки, «прописали по лицу с ноги» и ударили дубинкой. После его отвели в автозак, где его «примерно час» избивали «восемь или десять человек». Они также прочитали его сообщения и требовали раскрыть «координатора». Когда он «отключился», его положили на асфальт и облили водой, после чего вызвали скорую. В машине он потерял сознание и очнулся уже в больнице. В результате Курачев получил закрытую легкую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб в области правой скулы,

правого и левого бедер, а также левой ягодицы и травматический шок второй степени.

34-летний Максим Сальников рассказал, что шел в магазин за сигаретами на проспекте Рокоссовского, ОМОН «вылетел» на него из-за кустов, его уложили на асфальт, избили и залили газом, после чего закинули в машину и продолжили избиение. Он добавил, что избиение длилось около трех минут, ему наносили удары по печени. Мужчина смог вернуться домой и вызвать скорую. Сальников получил сочетанную травму, закрытую легкую ЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб затылка и грудной клетки, а также разрыв 3-го и 4-го сегментов печени.

21-летний Александра Альховского задержали в ночь на 12 августа, пока он шел во двор с улицы Максима Горецкого, где собирались люди. Его повалили на землю, били дубинкой и пинали ногами, после чего посадили в автозак и «катали около часа-двух», а затем привезли в какое-то здание и пропустили «по коридору», избив ногами и дубинками, а также угрожали смертельной расправой и запрещали кому-либо звонить. Через сутки его отвезли в суд, после чего вывезли оттуда по состоянию здоровья в больницу. Альховский получил закрытую сочетанную ЧМТ, сотрясение мозга, подкожную эмфизему шеи, множественные ушибы головы, ссадины на туловище и левой конечности.

19-летняя Мария Зайцева рассказала, что ее ранило, предположительно, осколками светошумовой гранаты, в ее теле нашли пару резиновых пуль. Ее оглушило, и она ничего не видела и не слышала, потом ей вызывали скорую и доставили в больницу. Девушка получила закрытую ЧМТ, кровоизлияние в мозг, раны правого века и правого плеча, осколочные ранения на веках, контузию глазного яблока, взрывную травму, кровоизлияние в правом боку. У нее также повреждена барабанная перепонка и правый локтевой нерв.

32-летний Алексей Пашковский сообщил, что ехал с друзьями на Пушкинскую, чтобы возложить цветы. Они доехали до проспекта Независимости, хотели развернуться, но машину остановили сотрудники ГАИ, попросили документы и проверили багажник. Через несколько минут к ним подъехал тонированный Ford, вышедшие из него люди потребовали выйти из машины, не объясняя причин. Затем Пашковского повалили на колени и начали бить дубинками, руками и ногами, также у него забрали телефон и стали спрашивать пароли. Задержанных отвезли в Ленинское РУВД, выстроили на заднем дворе вдоль стены, где несколько человек избивали людей. Пашковский получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, гематому в области затылка, у него также открылось носовое кровотечение.

По словам 24-летнего Кирилла Пискарева, его задержали 10 августа — к нему подъехал тонированный Ford без опознавательных знаков, оттуда выбежали несколько человек. Пискарев утверждает, что пытался убежать, но кто-то его сбил. Ему вывернули плечо и несколько раз ударили дубинками по голове и телу, а также применили электрошокер, когда он потерял сознание. После этого молодого человека завели в автозак где избивали «25-40 минут». В РУВД его заставили прислониться к стене и поднять обе руки, но молодой человек не мог сделать это, так как одна рука повисла. За это Пискарева дважды ударили по плечу и ногам, он снова начал терять сознание. Его поместили в изолятор, где он пробыл три часа без медпомощи. Он добавил, что задержанных подвешивали на наручники и били по разным частям тела. После выключения света его уложили, но он истекал кровью, и один из сотрудников вызвал скорую помощь, которая забрала его в больницу. Он получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и закрытый вывих плечевой кости.

Из-за недовольства жителей итогами выборов президента 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек (lenta.ru)