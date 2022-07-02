В Харьковской области Украины россияне пытаются вернуть утраченные позиции и проводят штурмы в направлении Кочубеевка — Дементиевка, говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

Среди других новостей в сводке Генштаба Украины говорится, что в Вооруженных силах Беларуси продлены сроки проведения мобилизационного обучения до 9 июля (они должны были закончиться 1 июля). Кроме того, белорусских врачей уведомили о запрете выезжать за пределы страны.

Также, по данным генштаба ВСУ, российские силы боятся сопротивления украинцев на захваченных территориях — в частности, в Херсонской области.

Генштаб ВСУ приводит свои данные о потерях российских сил. Так, ко 2 июля примерные потери кадрового состава достигли 35 870 человек (120 за последние сутки). По данным Генштаба Украины, наибольшие потери российские войска понесли на Бахмутском направлении.