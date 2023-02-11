Россия, похоже, осушает крупное водохранилище в украинской Каховке, чем ставит под угрозу поставки питьевой воды, сельскохозяйственное производство и безопасность крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, сообщает Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на данные со спутников.

По информации NPR, сброс воды из контролируемого российскими войсками Каховского водохранилища на юге Украины продолжается с ноября 2022 года. В результате, согласно спутниковым данным, уровень воды в озере упал до самой низкой отметки за последние три десятилетия. На снимках, предоставленных компаниями Planet и Maxar, видно, как в результате стремительного падения уровня воды меняется береговая линия вдоль водохранилища.

Каховское водохранилище — огромное рукотворное озеро, последнее в сети водохранилищ вдоль Днепра. С 1950-х годов оно обеспечивает питьевой и оросительной водой южные районы Украины — Херсонский и Запорожский. 400-километровый канал, ведущий от водохранилища, также снабжает Крым. Летом 2022 года Россия начала отводить воду из водохранилища для поставок в Крым.

В конце прошлой недели МАГАТЭ заявило, что ему известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище.

По словам Дэвида Хелмса, сотрудника американского Национального управления океанографии и атмосферы, в течение нескольких месяцев Россия использовала Каховское водохранилище для пополнения сети водохранилищ в Крыму.

В ходе осеннего украинского наступления 11 ноября 2022 года отступающие российские войска взорвали дорогу через плотину Каховской ГЭС, которая контролирует уровень воды в водохранилище. Сразу после взрыва россияне, по всей видимости, открыли дополнительные шлюзовые ворота, позволив воде хлынуть из водохранилища. С декабря уровень воды в водохранилище упал до самого низкого значения за 30 лет спутниковых наблюдений.

Запорожская областная военная администрация предупреждает, что несколько городов, включая Энергодар, Мелитополь и Бердянск, могут столкнуться с нехваткой воды, отмечая при этом, что все три города находятся под российской оккупацией, поэтому о ситуации с водоснабжением там сейчас известно немного.

По мнению Хелмса, преднамеренный сброс воды — это попытка России нанести ущерб экономике Украины, которая в значительной степени зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции. Другие эксперты отмечают, что большинство сельскохозяйственных районов, затронутых сбросом воды, находятся в контролируемых Россией частях Украины, и находят странным, что Россия действует по принципу «выжженной земли» на территориях, которые рассчитывает сделать своими.

Запорожская ОВА предполагает, что целью сброса воды из водохранилища может быть, в частности, затопление территории к югу от плотины, чтобы не дать украинским силам форсировать Днепр.