Вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина, продолжается. Следует отметить, что когда война только началась, Путин заявил, что это решение было принято с целью «демилитаризации и денацификации», чтобы не допустить вступления Киева в НАТО и сохранить Украину под сферой влияния России. Хотя война продолжается уже почти два года, Россия не только не добилась своей цели, но и в последние месяцы военное превосходство на стороне Украины.

Официальный Киев сообщил, что от российской оккупации освобождено село Клищеевка в направлении Бахмута Донецкой области. Западные издания утверждают, что конфликт может затянуться еще на 6-7 лет, и союзники Киева должны так запланировать свою финансовую поддержку, чтобы поддерживать Украину весь этот период. Хотя президент России заявил, что у Запада нет сил продолжать поддержку Украины.

В интервью AYNA аналитик Гарвардского университета по геополитическим рискам, бывший посол Азербайджана в Украине, советник министра финансов Украины Азер Худиев рассказал о ходе российско-украинской войны, экономической ситуации и других темах.

— Агрессия России против Украины продолжается. Как на сегодня складывается ситуация? На чьей стороне преимущество: России или Украины?

— Можно с уверенностью сказать, что преимущество в войне уже на стороне Украины. Есть серьезные успехи украинской армии на Бахмутском направлении и в других регионах страны. Территория вокруг Бахмута под контролем Украины. Захват этих территорий обеспечивает контроль над логистическим маршрутом, играющим решающую роль в войне против России.

Продолжаются ожесточенные бои. Можно с уверенностью сказать, что Россия победить в войне с Украиной не сможет. В политических кругах Кремля понимают, что продолжение войны ускорит коллапс российской экономики и еще более ослабит армию. Другими словами, для Москвы существует вероятность апокалипсиса. Этот процесс может даже привести к смене власти в России.

— Кремль утверждает, что Запад уже не в состоянии продолжать поддерживать Украину. Насколько эти утверждения соответствуют истине?

— Как известно, в Министерстве обороны Украины проводятся серьезные реформы: были отправлены в отставку министр обороны и его заместители. Нового министра и его заместителей назначил президент Зеленский. В Минобороны формируется новая команда. Основная причина этих кадровых перестановок – жалобы западных кругов на хищения в Минобороны. Конечно, менять министра во время боевых действий нежелательно, но это был вынужденный шаг.

В отличие от минобороны, непосредственный контроль за ходом войны входит в обязанности Генштаба. Деятельность Генерального штаба оценивается положительно, а достижения украинской Армии доказывают, что Генштаб успешно справляется со своими функциями. За последнюю неделю российская армия понесла серьезные потери. Заявления России об ослаблении западной поддержки и скором поражении Украины безосновательны и рассчитаны на то, чтобы создать себе образ победителя.

— Какова социально-экономическая ситуация в Украине? Каким образом стране, подвергшейся нападению и находящейся в состоянии войны, удается избежать экономического кризиса?

— Конечно, экономическая ситуация не может быть хорошей в ​​стране, где идет война. Продолжаются ракетные удары по Киеву, не бывает и дня, чтобы город не подвергался обстрелам. Но столицу защищают на очень высоком уровне. Ожесточенные бои продолжаются в Харькове и других городах. В этом смысле экономическая ситуация в Украине относительно сложная. Но даже несмотря на то, что идет война, в Украине нет глубокой инфляции, роста цен и продовольственного кризиса. Есть поддержка Украины извне — этот фактор предотвращает возникновение экономического кризиса.

Серьезной проблемой являются разногласия между Украиной и Польшей. Помощь Украине – как военная, так и экономическая – в основном осуществляется через эту страну. Другие страны – Венгрия и Беларусь – близки к России. Причина разногласий связана с зерновым эмбарго. Поэтому Украина подала иски против Польши и Словакии и обратилась в Международный арбитражный суд. Польша не согласна с этими обвинениями. Между двумя странами наблюдается ряд дипломатических и экономических разногласий.

Отмечу, что ситуация была бы хуже без помощи со стороны США и союзников. Сегодня в Украине создаются новые производственные предприятия, а к предпринимателям применяются налоговые и таможенные льготы. Все эти работы осуществляются параллельно с ожесточенной войной.

— Каков уровень координации среди азербайджанцев, проживающих в Украине? Продолжаются ли взаимные контакты между нашими соотечественниками?

— Наши соотечественники, проживающие в Украине, мобилизовались против России с первого дня войны. Война — это определенные лишения, но азербайджанцы отступать не собираются. Как и украинцы, они участвуют в боях за освобождение Украины, проявляют мужество и героизм. Конечно, контакты между нашими соотечественниками есть, мы регулярно встречаемся и обмениваемся идеями. Трудности нас не пугают, наоборот, еще больше объединяют.

Автор: Азер Нифтиев