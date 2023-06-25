Посольство Украины в Израиле опубликовало в социальной сети Facebook заявление, в котором выражается сожаление в связи с тем, что «нынешнее правительство Израиля выбрало пойти по пути тесного сотрудничества с Российской Федерацией».

По мнению украинских дипломатов, пророссийский курс Тель-Авив продемонстрировал в первой половине 2023 года, что якобы совпало с почти полным отсутствием поставок гумпомощи Украине. Доказательством сближения РФ с Израилем называют урегулирование спора о земельном участке под строительство комплекса российской дипмиссии в Иерусалиме между РФ и Израилем и два раунда политических переговоров на высоком уровне между правительством Израиля и МИД РФ. Отмечается, что официально Израиль занимает нейтральную позицию на фоне СВО.

«Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию, поддержать Украину защитными мерами, поддержать свободу и демократичный мировой порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории!», — заявили украинские дипломаты.