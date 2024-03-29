Украина предупредила Индию о «красных линиях» в случае финансирования военной машины России.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Наша задача – передать Нью-Дели простое послание. Когда вы решите сотрудничать с Россией, пожалуйста, знайте, что красной линией для Украины является финансирование российской военной машины», — отметил глава МИД Украины.

Он также заявил, что сотрудничество между Индией и Россией во многом основано на советском наследии.

По словам Кулебы, Украина намерена укрепить связи с Индией. Обе страны выиграют от расширения торговых и технологических связей.

«Мы заинтересованы в импорте некоторых видов тяжелого машиностроения, которые производит Индия», — сказал он.