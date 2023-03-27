Посольство Израиля в Азербайджане присоединилось к общенациональной забастовке в связи с судебной реформой.

Об этом АПА сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.

Сегодня посольства Израиля призвали присоединиться к забастовке против фундаментальных реформ премьер-министра Биньямина Нетаньяху в судебной системе.

Как сообщает Reuters, такой призыв прозвучал в письме крупнейшего профсоюза Израиля «Гистадрут».

В письме указано, что деятельность МИД в стране и за рубежом будет ограничена чрезвычайными услугами.

Посольства Израиля в разных странах уже объявили в своих профилях в соцсетях, что присоединились к общенациональной забастовке.