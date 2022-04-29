С 29 апреля 2022 года посольство Азербайджана в Киеве возобновило свою работу.

Как сообщили в МИД Азербайджана, посольство будет работать по прежнему адресу: г. Киев, ул. Глыбочицкая, 24.

Тел: +380 44 484 69 40 Факс: +380 44 484 69 32

Консульский отдел посольства начнет работать с 30 апреля по нижеследующему графику: Прием обращений- 10:00-13:00

Выдача готовых документов- 15:00-18:00

С Консульским отделом можно связаться по тел: +380 73 505 00 00.

«Оказание консульских услуг посольства будет продолжено по этому же графику до 6 мая 2022 года во временном офисе во Львове по адресу ул. Федковича, 60а. С офисом посольства во Львове можно связаться по тел: +380 99 408 99 43. В связи с ситуацией обновление документов, выданных в Азербайджане, временно физически невозможно».