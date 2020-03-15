Посольство Азербайджана в Грузии обеспечило возвращение в страну более 30 граждан, вернувшихся из Европы

Посольство Азербайджана в Грузии продолжает оказывать необходимую помощь азербайджанским гражданам, которые хотят вернуться в страну из европейских стран через Турцию и Грузию.
15 марта при организации посольства еще 30 граждан Азербайджана, вернувшиеся из Европы, были доставлены на таможенно-пропускной пункт «Красный мост» на специальных автобусах из таможенно-пропускного пункта «Сарп» на границе Турции с Грузией.
Возвращающиеся лица пройдут специальное обследование и в случае надобности, будут помещены на 14-28-дневный карантин.
Отметим, что до этого также 30 граждан Азербайджана вернулись в страну при поддержке посольства.
Напомним, что в посольстве создана «горячая линия»: +995- 577-06-50-50 (trend)