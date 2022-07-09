Президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил от должности посла страны в Германии Андрея Мельника.

«Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия»,— сказано в указе господина Зеленского.

Ранее немецкие издания Bild и Sueddeutsche Zeitung сообщали, что посол, известный своими резкими высказываниями в адрес политиков ФРГ, завершает миссию и возвращается в Киев. При этом указывалось, что на родине дипломат может получить повышение.