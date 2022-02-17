Посол США в России Джон Салливан прибыл в резиденцию Министерства иностранных дел России и покинул здание спустя 15 минут. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что американский дипломат отказался комментировать журналистам цель своего визита. Он также не стал подтверждать получение ответа Москвы на письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.

Предполагалось, что МИД мог вручить Салливану соответствующий документ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва опубликует свою реакцию на ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ американской стороне; это произойдет 17 февраля.