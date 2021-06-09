США в скором времени объявят о новых санкциях в отношении Беларуси, «цена» за действия руководства страны возрастет, заявила назначенный посол в республике Джули Фишер.

«Как было анонсировано Белым домом, дополнительные санкции последуют, и они последуют скоро», — сказала Фишер на слушаниях в международном комитете сената.

Она добавила, что в вопросе новых санкций США координируются с партнерами в ЕС, Канаде и Британии. Фишер сообщила, что идет активная разработка нового исполнительного приказа в отношении Беларуси на смену тому, что был принят в 2006 году.