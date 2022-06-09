«Моя миссия в Азербайджане завершается. Я очень горжусь тем, что в качестве посла США работал в Азербайджане, был свидетелем исторических событий. Я уверен, что наши отношения находятся в надежных руках».

Как передает АПА, об этом заявил на брифинге посол США Ли Литценбергер.