«Моя миссия в Азербайджане завершается. Я очень горжусь тем, что в качестве посла США работал в Азербайджане, был свидетелем исторических событий. Я уверен, что наши отношения находятся в надежных руках».
Как передает АПА, об этом заявил на брифинге посол США Ли Литценбергер.
Он сказал, что США являются страной, оказывающей больше всех поддержку независимости Азербайджана, а также стабильности и демократии на Южном Кавказе.
Дипломат отметил, что высоко оценивается вклад Азербайджана в борьбу с глобальным терроризмом. Посол США также прокомментировал процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.
Ли Литценбергер отметил, что ЕС играет активную роль в процессе нормализации, США это ценят: «Мы ведем диалог со сторонами в Ереване и Баку о том, как мы можем внести вклад в мир».