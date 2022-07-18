Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Россия примет меры для обеспечения своей безопасности в случае появления постоянных военных баз НАТО на финских территориях.

«Если на территории Финляндии появится НАТОвская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат выразил надежду, что военные и политические финские ведомства понимают, что развитие такого сценария не отвечает интересам их страны.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в стране не видят напряженности в отношениях с Россией на фоне интеграции в НАТО. При этом он не исключил возникновение реакции России на размещение в стране новых вооружений или появление в оборонном планировании пунктов, которые Москва может воспринять как угрозу.