На шестом месяце войны Украина получает от стран НАТО рекордные объемы помощи.

Как передает УНИАН, об этом заявил посол Польши в Киеве, сообщает Polska Times.

По словам посла, ни одно государство Североатлантического альянса не получало такой помощи, какую получает от стран этого объединения Украина, которая не входит в НАТО.

С 24 февраля в формате Рамштайн состоялось уже четыре конференции НАТО по координации военной поддержки Украины. «Это беспрецедентно. Ни одно государство НАТО никогда не получало такой помощи, как Украина, не входящая в НАТО. Это касается и самого углубленного разведывательного и спутникового обеспечения, а также обучения украинских солдат на полигонах в Великобритании, Польше, США и других странах», – отметил он.

Посол также отметил, что Украине понадобится поддержка на долгие годы вперед. «Нужны дальнейшие усилия, пока Украина не выстоит против нападения, а затем поддержка на долгие годы вперед в процессе восстановления. Если демократический мир перестанет поддерживать Украину, это покажет другим агрессорам, «что политика попрания международного права окупается», — отметил сказал Цихоцкий.