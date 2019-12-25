Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем

Целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством, а также обеспечение безопасности. Об этом заявил РИА Новости новый посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Цель этих учений – мир и стабильность в регионе, борьба с терроризмом и морским пиратством», — сообщил он.

По его словам, в Тегеране убеждены, что обеспечение безопасности в районе Индийского океана и Персидском заливе играет большую роль в расширении экономических связей между Ираном и Россией, в особенности с учетом работы над транспортным коридором Север-Юг, который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Балтийского флота России после завершения учения «Индра-2019» отправился в Иран. В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая «Пояс морской безопасности».