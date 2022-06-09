9 июня 2022 года посол Индии в нашей стране Бавитлунг Ваналваван был вызван в Министерство иностранных дел.

Как сообщили АПА в МИД, на встрече было заявлено, что недопустимо использование представителями правящей партии Индии оскорбительных высказываний против ислама и в отношении пророка Мухаммеда.

Было отмечено, что исламофобская позиция, озвученная индийскими официальными лицами, затрагивает чувства мусульман всего мира, до сведения посла Индии было доведено, что Азербайджан осуждает такого рода действия.

Также было подчеркнуто, что подобные случаи наносят ущерб мирному сосуществованию людей различных вероисповеданий, и Азербайджан ожидает от правительства Индии принятия жестких мер в отношении этих лиц.