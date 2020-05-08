Посол Грузии в Украине отозван для консультаций

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента страны Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 8 мая, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. «Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом», — заявил Залкалиани.

Одновременно он отметил, что решение Киева о назначении Саакашвили не повлечет за собой резких шагов Тбилиси. «Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства», — подчеркнул Давид Залкалиани.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 7 мая. По словам Саакашвили, первое, что нужно сделать для помощи экономики страны, это освободить бизнес от административного вмешательства. (DW)