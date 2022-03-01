Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

Дипломаты десятка европейских стран покинули зал Совета ООН по правам человека во время трансляции выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в рамках конференции по разоружению.

Как отмечает Reuters, дипломаты приветствовали бойкот аплодисментами за пределами зала. Представители ЕС, США и Великобритании также добавили, что они сделали это в знак протеста против вторжения России на территорию Украины.

Лавров выступал по видеосвязи. Изначально он хотел прибыть на встречу лично. Однако поездку отменили из-за блокировки европейского воздушного пространства для российских самолетов.