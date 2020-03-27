Послиные «забавы»

Дуайт Эйзенхауэр является автором прекрасного изречения: «Дипломат — это человек, которому много платят за то, чтобы он долго думал, прежде чем ничего не сказать». Согласитесь, что 34-й президент США дал очень точную характеристику идеальному дипломату. А вот о том, как выглядит эталон не дипломата, а интригана, можно сделать вывод на примере выкрутасов, творимых ныне в Украине. Из них слишком уж очевидно торчат уши недавно отозванного посла Азербайджана в этой стране Азера Худиева.

Напомню, что он был отозван с занимаемой должности раньше срока. Тем самым, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал очень точную и четкую оценку деятельности Азера Худиева на посту посла нашей страны в Украине. Казалось бы, сам данный факт говорит за себя и спекуляции на тему результатов работы Азер муаллима в Киеве просто не уместны. Но, это надо знать Худиева. Он предсказуемо пытался и пытается до сих пор доказать, что молоко не белое, а черное.

Так, уже зная о своем провале, а иначе и не назовешь преждевременный, до окончания традиционного пятилетнего срока работы отзыв в Баку, господин Худиев имитировал бурную деятельность разъезжая по различным регионам Украины встречаясь с руководителями различных ее областей и в целом ведя себя так, будто он и далее будет участвовать в развитии отношений между нашими странами. То был откровенный блеф. Возможно, таким образом, он пытался успокоить ряд работающих в Украине состоятельных азербайджанцев, крупных бизнесменов, которым что-либо обещал. Мол, все в порядке, я никуда не ухожу, все договоренности в силе.

Но, как видим, все тайное стало явным, его отозвали. И тут началась «вторая часть Марлезонского балета». Но, прежде, чем перейти к рассказу о ней, хочу вспомнить первые дни пребывания А.Худиева на посту посла Азербайджана в Украине. У нас тогда состоялась встреча в Киеве. В ходе нее, он поведал о том, что главной задачей, поставленной перед ним руководством страны, являлось объединение азербайджанской диаспоры в Украине, усиление ее роли. Так вот эту работу А.Худиев блистательно провалил.

Более того, он активно пытался сорвать примирение между лидерами ОКАУ Р.Тагиевым и ОДАУ Х.Джавадовым, ради которого в свое время в Киев прилетел глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов. Тому есть огромное количество свидетелей. Кроме того, именно он активно добивался в свое время депортации в Баку руководителя ОДАУ Хикмета Джавадова. Говорю об этом со всей ответственностью, как человек, пытавшийся тогда остановить А.Худиева от шагов непродуманных и явно вредных для имиджа всей азербайджанской диаспоры в Украине. Он тогда, помнится, вошел в раж и уже рассуждал о планах по захвату бизнеса Х.Джавадова в Украине, после его депортации в Баку.

Кроме того, А.Худиев стоял во главе грязной кампании по дискредитации бывшего посла Азербайджана в Украине Талята Алиева. Также, он умудрился выдворить из посольства неугодных, не готовых плясать под его дудочку, людей. Некоторых из них он вообще умудрился «наградить» клеймом людей, работающих на российские спецслужбы. Это, конечно, была наглая ложь. И нет ничего удивительного в том, что все эти бывшие сотрудники, после отзыва А.Худиева с поста посла Азербайджана в Украине, захотели с ним поговорить, что называется по душам и на прощание.

И что сделал господин Худиев? Согласившись, в ходе телефонного разговора, на встречу с этими людьми, он тут же отключил телефон и дал приказ, не впускать их на территорию посольства. Говорят, сидел он в своем кабинете, белый от страха. А не дождавшиеся встречи с ним бывшие сотрудники посольства, написали Азер муаллиму «благодарственное» смс-сообщение, текст которого ныне гуляет в социальной сети Фейсбук. И такого рода жаждущих объясниться с Худиевым было весьма немало.

Так что, вовсе не случайным было то, что новость о его отзыве с должности посла Азербайджана в Украине была кем-то воспринята с радостью. В итоге, в одном из киевских ресторанов даже был устроен праздничный ужин, в ходе которого звучали радостные тосты, давалась оценка деятельности Азер муаллима.

И тут началось! Барон Мюнхгаузен, как известно, пытался вытащить себя из болота ухватившись за свои же волосы. Точно также, используя частную и закрытую вечеринку по случаю отзыва Худиева с должности посла, началась попытка сваливания всего с больной головы на здоровую. Увы, как мы ранее писали, https://zerkalo.az/kto-razvalivaet-rau/ к данной кампании присоединились некоторые члены ОКАУ, возглавляемой Р.Тагиевым. От имени этой организации было распространено заявление, с требованием осудить действия лично Х.Джавадова и ОДАУ.

Тем самым, под большое сомнение было поставлено само будущее РАУ, в состав которой входят и ОДАУ и ОКАУ. Кто от этого выиграл? Уж точно не азербайджанская диаспора, а Азер Худиев, который ныне активно плетет интриги, используя в этом пару верных советников, привыкших сеять смуту и рознь везде, где присутствуют. Именно они и являются инициаторами последних, поистине невероятных по степени своего цинизма и глупости, выкрутасов.

К примеру, несколько дней назад было распространено обращение к руководству Азербайджана со стороны некоего общественного объединения, занимающегося работой по пропаганде наших национальных героев («Milli Qəhrəmanlar Tanıtma İctimai Birliyi»). В обращении говорилось все о том же возмущении действиями лиц, посмевших праздновать отзыв посла Худиева. Прилагался и список подписантов. Но, совсем уже скоро, Moderator.az, проведя расследование, выявил, что многие из подписантов, названных в обращении, вообще не знали о существующей проблеме.

Говоря конкретнее, Национальный герой Этирам Алиев, который якобы подписал обращение, с возмущением заявил, что не подписывал ничего. Другой Национальный Герой, Мирза Гулиев, сказал тоже самое. Возмутился и третий «подписант» этого заявления. Думаю, что данный эпизод достаточно четко указывает на то, что «адвокаты» Азера Худиева, вряд ли действующие без его на то согласия, готовы использовать в своих интригах самые святые для любого азербайджанца моменты.

Но в том и состоит проблема, что они никак не угомонятся. Последний пример их деятельности – распространенное от имени группы видных представителей азербайджанской диаспоры в Украине заявление на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева, генерального прокурора Закира Гаралова, министра внутренних дел Вилаята Эйвазова, начальника Службы государственной безопасности Али Нагиева, председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова.

Угадайте, чем недовольны авторы этого заявления? Правильно, все той же частной вечеринкой в одном из киевских кафе по случаю новости об отзыве посла А.Худиева. Вынужден снова повторить, что слишком уж примитивна «логика» тех, кто пытается представить частное мероприятие, как консолидированную позицию ОДАУ или РАУ. Чем в реальности на данный момент занимается ОДАУ и входящие в РАУ иные организации? Помощью азербайджанским студентам, учащимся в Украине. Их обеспечивают всем необходимым. И это – пример реального патриотизма, конкретной деятельности, а не примитивного плетения интриг.

Почему я называю эти интриги примитивными? Потому, что уже выявлено, что многие из тех, чьи подписи стоят под этим обращением, возмущены случившимся. Их просто ввели в заблуждение те, кто взял на себя обязанности «адвокатов» А.Худиева. И они уже готовят официальные заявления на сей счет. Об этой провокации, по имеющимся у нас данным, осведомлены в Госкомитете по делам диаспоры.

Как видим, мы же получили еще одно доказательство того, что А.Худиев и его защитники готовы вплетать в свои интриги даже президента Азербайджана Ильхама Алиева! Это не просто омерзительно, это должно быть наказуемо. Как? Проще всего, направить в Киев комиссию по расследованию деятельности Азера Худиева. И тогда будут получены ответы на многие вопросы. Например, получил ли А.Худиев взятку от украинской строительной компании, которая возвела новостройку близ здания посольства Азербайджана в Киеве, благодаря чему территория посольства видна, как на ладони?

Кстати, бывшие послы Азербайджана в Украине Э.Мадали и Т.Алиев не давали согласия на возведение этой новостройки. Так с чего же это А.Худиев так быстро согласился? Вопросы, вопросы, вопросы. Их очень много. Но есть уже и ответ. Он, на мой взгляд, состоит в том, что А.Худиев, никак не подходит на роль азербайджанского посла в какой-либо стране.