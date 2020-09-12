Последствия второй волны пандемии будут легче для нефтяного рынка – Муслим Ибрагимов

Потери нефтяного рынка при второй волне пандемии нового коронавируса будут намного меньше, чем это было в апреле, поскольку карантинные ограничения будут не такими масштабными, сказал # гостевой профессор Зигенского Университета (Германия) Муслим Ибрагимов.

Ученый полагает, что на этот раз фактор эпидемии будет иметь меньшее влияние, чем, например, сохраняющаяся разбалансировка нефтяного рынка, произошедшая в результате жесткого карантина. Избыточные запасы сохраняются, а медленное восстановление мировой экономики приводит к их низкому использованию. Поэтому, даже без второй волны эпидемии, цены за баррель нефти марки Brent осенью могут понизиться до 35 долларов. Данный фактор будет держать нефть в диапазоне 35 – 40 долларов, в этом главную роль будут играть ЕС, США и страны соглашения ОПЕК+. Китай, будучи крупнейшим импортером нефти, сокращает закупки довольно-таки рационально, поскольку уже нарастил огромные запасы сырья в период обвала нефтяных цен.

«Если при второй волне страны вновь будут вводить жесткий карантин, что маловероятно, поскольку экономика многих стран находится ниже критического уровня и многие из них уже научились реагировать на чрезвычайную ситуацию, годовое потребление может понизиться до 86 млн баррелей в сутки, что вполне соответствует нынешней ситуации в мировом производстве. Вероятный диапазон цен снизится до 25 – 30 долларов. Это в том случае, если ОПЕК не введет снова жесткие квоты на добычу, т.е. не введет новые правила в рамках соглашения ОПЕК+ уже исходя из ситуации распространения второй волны эпидемии», — сказал Муслимов.

Он также заметил, что что на данный момент действуют соглашения ОПЕК+, которые были приняты в период апрельского обвала и предполагали постепенное снижение производства сырой нефти. Можно сказать, что понижение цены происходит в основном из-за сохраняющегося глобального дисбаланса на сырьевом рынке и скачки в диапазоне 30 – 40 долларов будут продолжаться в течение 2021 года, а влияние эпидемии будет носить косвенный характер.

Что касается Азербайджана, собеседник считает, что в стране проводятся достаточно осторожные мероприятия по смягчению ограничений карантинного режима:

«На то есть определенные причины и, наиболее важная, это, конечно же, необходимость снизить распространение или даже устранить угрозу второй волны эпидемии в Азербайджане. Полагаю, что такая политика карантинного режима повлечет за собой более позитивные последствия, по сравнению с первой волной, и потому можно предположить, что экономика страны уже на момент наступления второй волны эпидемии будет более быстро восстанавливаться по сравнению с другими странами идентичного экономического уровня».

Касательно участия в нефтяном рынке, республика будет поддерживать решения ОПЕК+, уверен Ибрагимов. По этой причине нефтяная политика Азербайджана будет непосредственно связана с политикой ОПЕК+. «С этой точки зрения, нужно учесть, что Азербайджан имеет определенные обязательства по нефтяным контрактам, и всегда выполнял эти обязательства, даже несмотря на различные перипетии. Конечно же, одна из важных проблем, которые могут быть – это несколько усложнившаяся геоэкономическая ситуация в мире, но опять же в своей нефтяной стратегии Азербайджан придерживается определенных устоев, которые имеются в мировом нефтяном сообществе», — подытожил ученый.