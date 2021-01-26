Последствия войны: Армения сомневается в российском оружии?

Итоги 44-дневной войны в Карабахе до сих пор являются предметом бурных обсуждений в Армении. Но, помимо разного рода мнений на тему причин поражения армянской армии, осуществляются уже и конкретные шаги в очень интересном направлении. И вот даже появилась информация о том, что Индия начала поставки в Армению РЛС контрбатарейной борьбы.

Поставки осуществляются в рамках контракта стоимостью 40 миллионов долларов, который Ереван и Нью-Дели заключили в марте 2020 года. Армения стала первым известным иностранным заказчиком РЛС Swathi. При этом, такое решение было принято по итогам тендера, в котором принимали участие также аналогичные РЛС российского производства.

Таким образом, Армения изменила российским РЛС «Зоопарк-1М» в пользу индийских Swathi WLR. В сети уже активно распространяются видео с погрузкой на транспортный самолет Ан-124 ВКС РФ. В российских СМИ уже пишут, что Swathi WLR существенно уступает турецким и израильским радиолокационным системам, развернутым в вооруженных силах Азербайджана.

Подчеркивается, что единственное его достоинство — простота подготовки экипажей, особых профессиональных навыков для освоения Swathi не требуется. Иными словами, делают вывод российские СМИ, выбор армянской стороной именно такого комплекса состоит в том, чтобы купить что-то дешевое и обязательно не российское. Что, замечу, вполне себе похоже на политический демарш.

Как справедливо отметил в комментарии на своей странице в Фейсбук украинский военно-политический эксперт Александр Коваленко, сама информация о том, что вооруженные силы Армении получат 4 комплекса Swathi WLR, год назад не на шутку взорвала экспертную среду. «Ведь где это видано, чтобы Армения отказалась от приобретения российской техники, а именно, речь идет о РЛС 1Л219М «Зоопарк-1М», и сделала выбор в пользу индийской продукции ?!», -б иронизирует эксперт.

Он напомнил, что это то не первый случай, когда Армения крутит носом от российской техники, невзирая даже на кредиты, которые впоследствии (через реструктуризацию и списывание) выливаются в формально – бесплатную поставку. Например, на вооружении армянских формирований имеются китайские 273-мм реактивные системы WM-80.

Эксперт сообщает, что Swathi WLR – это комплекс с пассивной антенной фазированной решеткой, способный обнаруживать минометные выстрелы на расстоянии до 20 км, артиллерийские – до 30 км, и ракетные – до 40 км. Установка способна одновременно отслеживать до 7 целей. Индийский комплекс не является созданным с нуля, а имеет в своей основе базу американских контрбатарейных РЛС AN/TPQ-37 Firefinder.

В свою очередь, согласно заявленным характеристикам, РЛС 1Л219М «Зоопарк-1М» способна вести одновременно 12 целей. «Зоопарк-1М» обнаруживает артиллерийский выстрел на расстоянии 23-55 км, реактивный выстрел на расстоянии до 45 км, запуск ОТРК расстоянии до 65 км. Однако, согласно неофициальным и не столь бравурным характеристикам, российский комплекс определяет позиции артиллерии на расстоянии до 15-20 км, минометов до 20 км, РСЗО – 30 км и ОТРК – 40 км.

«И в этом-то вся соль. Официальные характеристики представлены значительно выше реальных и, что более всего удивляет, российские эксперты очень часто проводят сравнение контрбатарейной борьбы с иностранными образцами вооружений. Например, со всей ответственностью россияне заверяют, что РЛС 1Л219М «Зоопарк-1М» фиксирует запуск MGM-164B «ATACMS Block IIA» на расстоянии 65 км. Но, вот в чем вопрос, как практически эта было испытано и подтверждено? Или откуда российские специалисты знают, что их комплекс фиксирует выстрел САУ М109 «Paladin» на расстоянии до 55 км?», — задается вопросом А.Коваленко.

Он также подчеркивает, что помимо откровенного вранья относительно ТТХ, у российской РЛС 1Л219М «Зоопарк-1М» (разработка которого началась еще в 1980-х) есть еще одна существенная проблема, равно как и у всей российской техники, идущей на экспорт. Они все – меченые. «Практически вся российская военная техника, идущая на экспорт, относится к «меченой». То есть, технически, в виде соответствующего радиопередающего устройства, либо программно, будучи вшитым в программное обеспечение объекта, месторасположение техники без труда определяется по всей карте мира. Ну, как без труда… По крайней мере там, где есть охват спутниковой «армады» РФ», указывает эксперт.

При этом, данная функция ограничивается не только потенциальной фиксацией месторасположения проданной техники, но и в ряде случаев позволяет вмешиваться в ее работу удаленно. В особенности это касается систем ПВО и РЛС. «А потому, я совершенно не удивлен, что настолько специфическая техника, как контрбатарейная РЛС, была армянами закуплена не у россиян, и без того контролирующих эту страну куда больше дозволенного», — резюмирует А. Коваленко.

И на этом фоне вовсе не удивительно, что 25 января в Армению прибыла делегация ВС России во главе с заместителем начальника Генштаба ВС России Сергеем Истратовым. Как сказано в официальном сообщении, она прибыла для проведения штабных переговоров по всем направлениям военного сотрудничества с Арменией. На встречах были очерчены объемы и направления предстоящих работ.

Данный визит уже получил соответствующее освещение в издании «Лрагир». Где подчеркивают, что армянскому и российскому военным ведомствам есть что обсуждать на фоне военных реалий, поскольку накопилась масса вопросов, связанных с восстановлением и модернизацией армянской армии. «Поражение Армении в российских экспертных кругах расценили и как поражение России, в том смысле, что армянская армия вооружена российским оружием и следует российскому планированию. Речь идет прежде всего о качестве конвенционного российского вооружения, эффективности систем ПВО и средствах борьбы с новыми воздушными системами. Они говорят, что это может сказаться на продаваемости российских вооружений», — пишет «Лрагир». И на этом фоне новость о том, что Индия начала поставки в Армению РЛС контрбатарейной борьбы, звучит весьма многозначительно.