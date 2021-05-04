Последовательность Варшавы и возможный бонус в виде ПДЧ

В июне на саммите НАТО будет обсуждена дорожная карта для вступления Украины в этот военный блок (План действий по членству в НАТО, ПДЧ). С таким заявлением выступил днем ранее президент Польши Анджей Дуда на брифинге с главой Украины Владимиром Зеленским.

«На приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца — в середине июня — состоится в Брюсселе… эта тема, с полной уверенностью, тоже будет обсуждаться», — сказал Дуда.

По его словам, на саммите обсудят в том числе вопрос «дорожной карты для этого членства, который является фундаментальным вопросом, и за что Украина борется».

Если такое случится, это, конечно, станет сильным ударом по интересам России на постсоветском пространстве. Получается, должно было произойти недавнее напряжение, обострение, когда весь мир ждал повторной вооруженной агрессии РФ против Украины, чтобы Запад наконец осознал, что медлить с приемом этой страны в Альянс уже просто опасно? Что произойдет, когда Украине предложат ПДЧ, дорожную карту в НАТО? Какой может оказаться реакция Кремля на это?

Ответить на эти вопросы согласился по просьбе # Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— Вы справедливо выдернули именно тему НАТО из пёстрого спектра выглядящих дежурными заявлений и деклараций по мотивам варшавского визита Владимира Зеленского. В этой связи акцентирую внимание на нескольких моментах – очевидных, и тем не менее: