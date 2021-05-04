Последовательность Варшавы и возможный бонус в виде ПДЧ  

В июне на саммите НАТО будет обсуждена дорожная карта для вступления Украины в этот военный блок (План действий по членству в НАТО, ПДЧ). С таким заявлением выступил днем ранее президент Польши Анджей Дуда на брифинге с главой Украины Владимиром Зеленским.
«На приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца — в середине июня — состоится в Брюсселе… эта тема, с полной уверенностью, тоже будет обсуждаться», — сказал Дуда.
По его словам, на саммите обсудят в том числе вопрос «дорожной карты для этого членства, который является фундаментальным вопросом, и за что Украина борется».
Если такое случится, это, конечно, станет сильным ударом по интересам России на постсоветском пространстве. Получается, должно было произойти недавнее напряжение, обострение, когда весь мир ждал повторной вооруженной агрессии РФ против Украины, чтобы Запад наконец осознал, что медлить с приемом этой страны в Альянс уже просто опасно? Что произойдет, когда Украине предложат ПДЧ, дорожную карту в НАТО? Какой может оказаться реакция Кремля на это?
Ответить на эти вопросы согласился по просьбе # Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):
— Вы справедливо выдернули именно тему НАТО из пёстрого спектра выглядящих дежурными заявлений и деклараций по мотивам варшавского визита Владимира Зеленского. В этой связи акцентирую внимание на нескольких моментах – очевидных, и тем не менее:
- Варшава – традиционный и последовательный «адвокат» Киева на пути евроатлантической интеграции. Поэтому со стороны Польши это – не дежурный реверанс. Варшава в этом плане выступала чётко всегда, а не только на нынешнем витке эскалации между Россией и Западом, который по факту очень, мягко говоря, неоднороден в своём отношении к выходкам кремлевского вождя. Последовательны и недвусмысленны в своей поддержке Киева и страны Балтии – не зря в Варшаве переговоры шли и с лидерами этих стран в украинско-польско-балтийском формате.
- С 2014 года в Польше Кремлем была запущена антиукраинская истерия — через свою агентуру влияния в различных кругах разной степени правизны, левизны и маргинеса. Эта кремлевская стратегия провалилась и не пошатнула польско-украинского единства — и касаемо евроатлантического будущего, и консолидации усилий по противодействию российской экспансии. В Киеве и Варшаве (так же, как и в Риге, Таллине, Вильнюсе) этим дорожат.
- Не устаю повторять – сегодня мы находимся в фазе, когда вопрос ускорения или оформления членства Украины в НАТО – это проблема не столько Киева, сколько собственно Альянса. «Вступление Украины в НАТО – элемент безопасности Центральной Европы» — президент Анджей Дуда на самом деле озвучил очевидную вещь. Это понятно всем, в том числе и известным европейским «путинфэрштэерам», которых пока смерть более 15 тысяч украинцев не останавливает в желании вести business as usual с путинским режимом (ничего удивительного – нас украинцев удивить можно только приятно).
- Возможное предоставление Украине ПДЧ на июньском саммите, безусловно, стало бы для Киева прорывным и критически важным решением, что бы ни рассказывали разные эксперты и «эксперты». Да, брюссельский саммит будет проходить на фоне известной «игры мускулами» Кремля вокруг Украины. Сейчас считается, что Россия ситуативно «отползла», но это не так. Я скептичен в том плане, что за такой короткий срок кому-то (Вашингтону, прежде всего) удастся «склонить к сожительству» Париж и/или Берлин в плане членства Украины в НАТО. Но для нас не принципиально – будет ли отказ давать ПДЧ Украине следствием давления Кремля или его «внезапное» предоставление станет игрой на повышение ставок. Это касается также и Грузии, совместного с Киевом «похода за ПДЧ» и так далее. Кстати, чисто по времени российские показательные «манёвры» вокруг границ Украины стартовали в том числе после информационной отработки темы «ПДЧ для Украины вместе с Грузией». Наверное, так совпало. Но то, как Запад решительно пытается сейчас мирить власть и в оппозицию в Грузии (гораздо решительнее, чем они хотят мириться), говорит само за себя.
- Киеву важно понимать и быть готовым к тому, что в вопросе противодействия России при самых эскалационных сценариях помощь коллективного Запада может продолжать по факту колебаться между «глубокой обеспокоенностью» и «предельно глубокой обеспокоенностью». Всё, что будет выходить за эти рамки, конечно, станет очень ценным, важным, но всё-таки бонусом, а не главным решением для Киева. Это касается и ПДЧ, да и собственно членства в НАТО.