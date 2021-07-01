В России третий день подряд фиксируются максимальные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки от пневмонии COVID-19 в стране скончались 672 пациента, сообщил в четверг, 1 июля, федеральный оперативный штаб. Больше всего среди российских регионов летальных исходов в Санкт-Петербурге (115) и Москве (108). При этом с начала пандемии, по данным штаба, жертвами коронавируса в России стали 135 886 человек.

Одновременно за прошедшие 24 часа в РФ выявлено 23 543 случая заражения коронавирусом, из них в Москве — 7597, Московской области — 2663, Санкт-Петербурге – 1612. Число выявленных инфицированных в России – максимальное с 17 января. Общее число случаев заражения с начала распространения коронавируса возросло до 5 538 142.

Накануне сообщилось о 669 скончавшихся, днем ранее — о 652. Показатели заражений и смертей от коронавируса растут в России с начала июня, крупнейшими очагами при этом являются Москва и Санкт-Петербург. При этом число привитых от коронавируса составляет около 10 процентов. Все больше регионов РФ вводят обязательную вакцинацию для ряда групп населения.

По данным директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на долю «дельта»-варианта коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России случаев заражения. (DW)