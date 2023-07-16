Турецкий сухогруз TQ Samsun стал последним судном, покинувшим порты Украины в рамках черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Как следует из данных Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, судно вышло из порта Одессы в воскресенье, направляется в Стамбул, а далее — в Нидерланды. Ранее об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и данные мониторингового сервиса Marine Traffic.

Сухогруз перевозит 38,8 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.