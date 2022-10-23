Двое активистов климатического движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) облили густой желтой жидкостью картину Клода Моне во дворце Барберини (Museum Barberini) в Потсдаме. Об этом сообщается в соцсетях движения в воскресенье, 23 октября.

Активисты атаковали картину Моне из серии «Стога». Как следует из их выступления, они облили картину картофельным пюре. После этого молодые люди приклеили себя к колонне и обратились к посетителям музея. «Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине», — выкрикнула участница акции, отсылая к аналогичному происшествию, когда участники группы Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне.

«Ученые говорят нам, что в 2050 году мы не сможем прокормить свои семьи. Необходимо пюре на картине, чтобы вы прислушались? Эта картина ничего не будет стоить, если нам придется воевать за еду», — закончила обращение активистка. Из опубликованного в соцсетях движения видео не ясно, находилась ли картина под защитным стеклом или было облито само полотно.

Сотрудники музея на момент публикации не комментировали инцидент. (DW)