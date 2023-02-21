После землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего вечером 20 февраля в районе Дефне провинции Хатай на юге Турции, в регионе зафиксировано 90 афтершоков, магнитуда самого сильного из которых составила 5,8.

Первый толчок магнитудой 6,4 балла был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07. Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго — 7 км.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, во вторник, 21 февраля сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

Из 54 звонков поступивших в колцентр AFAD в 44 случаях негативных происшествий зафиксировано не было.

В зону бедствия направлены поисково-спасательные отряды AFAD из Хатая, Афьонкарахисара, Измира, Стамбула, Сакарьи, Эрзурума, Самсуна, Диярбакыра, Аданы, Вана, Кайсери, Денизли, Балыкесира, Артвина, Бартына и Ушака, а также Службы спасения 112, пожарной службы, жандармерии (JAK), полиции (PAK), Главного управления тюрем и следственных изоляторов (CEKUT) и НПО.

По данным Турецкого центра координации чрезвычайных ситуаций (SAKOM), в результате землетрясения погибли 6 человек, еще 294 ранены, включая 18 с тяжелыми травмами, отметили в AFAD.

В AFAD выразили соболезнования семьям погибших, пожелали скорейшего исцеления раненым.