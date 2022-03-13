В следующих захватнических планах Владимира Путина есть Литва, которая является членом НАТО.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире совместного телемарафона UA.

Далее, по его словам, могут быть другие страны Балтии и Польша.

«Действительно, им грозит опасность со стороны Российской Федерации. Я еще раз подчеркиваю, не все это осознают в Европе. К большому сожалению, поведение некоторых стран, например, той же Германии, оно странное, учитывая то, что происходит в 21 веке, в 2022 году на территории Европы», — отметил Данилов.

Между тем, в интервью CNN Turk глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС не стоит провоцировать Путина, ведь он может расширить свою военную деятельность, напав на одну из стран-членов НАТО. Он призвал изолировать Россию от международного сообщества, чтобы предотвратить возможное вторжение России в другие европейские страны.

«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой — мы стараемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать. атаковать, и нам нужно ограничить атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», — заявил Боррель. (tsn.ua)