После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

Как передает УНИАН, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе.

«Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма — нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свой гражданский и воинский обязанности», — отметили в Генштабе.