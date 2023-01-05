Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с украинским коллегой Володимиром Зеленским, передает «Анадолу«.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что собеседники обсудили тему турецкой поддержки в гуманитарной и энергетической сферах, а также вопрос «зернового коридора».

Президент Турции заявил о готовности своей страны к посредническим усилиям по достижению долгосрочного мира между РФ и Украиной.

Отметим, что ранее турецкий лидер провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий лидер подчеркнул, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.