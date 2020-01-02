После празднования Нового года на пляже Рио-де-Жанейро собрано более 350 тонн мусора

Посетители пляжа Рио-де-Жанейро, Копакабаны, где в новогоднюю ночь проходили основные торжества, оставили после себя более 350 тонн мусора. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на коммунальные службы мегаполиса.

По подсчетам городских властей, посмотреть на новогодний салют здесь собралось порядка 3 млн человек, убирать за которыми оставленный мусор утром 1 января отправилась 91 единица спецтехники и 1,2 тыс. дворников. Из них 120 человек были заняты сбором мусора, подлежащего переработке. «Все, что собрано в полном объеме, передано кооперативам и ассоциациям, работающим в сфере сбора таких отходов, что позволит им получить дополнительный заработок», — приводит портал слова главы муниципальной коммунальной компании Comlurb, занимающейся уборкой городского пространства Паулу Мангейра.

Еще 1,7 тыс. коммунальщиков были привлечены к очистке других городских пляжей, Арпоадора, Леблона, Сан-Конраду, Барры и Рекрейю, где также всю ночь продолжались гулянья. Совокупный объем собранного в местах празднований мусора превысил 760 тонн.

Новый год на пляже района Копакабана является самым многочисленным в стране. Помимо пиротехнического шоу вниманию собирающихся здесь жителей и гостей мегаполиса, выбирающих для такого случая белые наряды, предлагаются выступления музыкантов. К стационарным кафе у кромки пляжа, которые не в состоянии справиться с наплывом посетителей, прибавляются уличные торговцы едой и напитками, заполняющие закрытый для доступа автотранспорта проспект-набережную.

Многие не покидают пляж с окончанием увеселительных мероприятий и остаются встречать здесь рассвет 1 января, также являющегося выходным — Днем всеобщего братства. В первый день 2020 года благодаря жаркой и солнечной погоде городские пляжи Рио-де-Жанейро были заполнены отдыхающими. 2 января Бразилия возвращается к трудовым будням. (ТАСС)