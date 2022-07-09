Премьер-министр Ирландии Михал Мартин после уведомления об отставке главы британского правительства Бориса Джонсона призвал его отказаться от планов изменить в одностороннем порядке Североирландский протокол.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euracity.

«Наши общие обязанности по выполнению Страстнопятничного соглашения, а также создание более широких двусторонних отношений между нами, требуют от нас сотрудничества в духе уважения, доверия и партнерства», – говорится в заявлении Мартина.

Он добавил, что сейчас возник возможность «вернуться к настоящему духу партнерства и взаимоуважения, необходимого для поддержания достижений Страстнопятничного соглашения», и призвал отменить односторонние изменения в Североирландский протокол.