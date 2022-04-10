Спикер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши заявил 9 апреля, что глава венгерского правительства осуждает убийства мирных жителей Бучи Киевской области. Об этом сообщил портал Telex.

По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновных в этом.

Также спикер заявил, что Орбан на пресс-конференции 6 апреля «ясно дал понять», что войну против Украины развязала Россия, что это россияне напали на Украину и это агрессия.

«Это общая позиция Европейского союза, и Венгрия является частью этой позиции. А что касается всех зверств я считаю, что все они должны быть расследованы, (…) во всяком случае гражданское население должно быть защищено любой ценой, а жестокое обращение с гражданским населением должно быть осуждено самым решительным образом и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования», – сказал спикер.

Заявлению представителя Орбана предшествовала критика позиции Венгрии со стороны Украины и Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild, которое вышло 8 апреля, рассказал, что премьер-министр одной из стран ЕС хотел «увидеть доказательства» того, что трагедия в городе Буча Киевской области «не была инсценировкой». Он не назвал имени, но, по информации СМИ, речь шла об Орбане.

(gordonua.com)